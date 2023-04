Lautaro: “Tutti i giorni arrivano critiche. Napoli? Faccio i complimenti sono stati i migliori”

L’uomo decisivo del lunch match Lautaro Martinez ha parlato a DAZN subito dopo il successo dei suoi: “Questo è un messaggio per noi, per la squadra e la gente che ha dimostrato l’amore per la maglia. Siamo contenti perché abbiamo ribaltato la partita. Abbiamo giocato un buon calcio. Avevamo bisogno di risultati e punti per la corsa Champions, oggi abbiamo vinto ed era importante questo. Tutti i giorni arrivano critiche, anche se sono da cinque stagioni qui e cresco sempre”.

Successivamente a Sky ha aggiunto un commento sulla Champions League e sul Napoli: “Ci credo tanto, la squadra ha giocatori che stanno ritrovano la forma in un momento importante. Siamo sulla corsa Champions. Napoli? So che Diego ha fatto tantissimo e io faccio complimenti al Napoli, sono stati i migliori”.

Foto: Instagram Inter