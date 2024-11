Martinez: “Tavares ha fisico e caratteristiche uniche. Amorim? Il suo successo sarà un trionfo per tutto il calcio portoghese”

Roberto Martinez, CT del Portogallo, è intervenuto in conferenza stampa per illustrare le scelte fatte in vista dei prossimi impegni di Nations League.

“L’obiettivo è quello di continuare il lavoro iniziato a settembre e ottobre, formando un gruppo più numeroso. Avere 26 giocatori aiuta, il periodo di novembre è sempre difficile. L’idea è vincere, ottenere i 6 punti in palio e crescere”.

Su Tavares: “Ha un fisico e delle caratteristiche uniche. È molto interessante”.

Amorim al Manchester Utd?: “Non mi resta che augurare a Ruben il successo a livello personale e professionale, si confronterà con un livello diverso. Conosco molto bene il campionato, il suo successo sarà il successo del calcio portoghese”.

Bisogna vincere sempre: “Cerchiamo sempre di fare una partita perfetta, cioè segnare sei gol e non subirne, ma questo non succede spesso. L’importante è vincere e mostrare un’idea di gioco. Contro la Polonia abbiamo giocato al massimo livello e abbiamo reagito molto bene dopo il gol subito, mostrando carattere e personalità. Questo conta di più”.

Foto: twitter portogallo