Martinez: “Sto molto bene all’Aston Villa. Sto cercando di portarci i miei amici argentini”

Intervenuto al podcast Behind The Game, Emiliano Martinez, portiere argentino e grande protagonista ai Mondiali in Qatar con l’Albiceleste, ha così parlato della sua esperienza in corso all’Aston Villa: “Sono orgoglioso di giocare per questa squadra perché sono in un club enorme. Mi piace stare qui e sto molto bene. Sto cercando di portare i miei amici argentini all’Aston Villa“.

Foto: Instagram Martinez