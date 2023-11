Martinez: “Sappiamo di essere forti, vogliamo restare in Serie A”

Lunga intervista concessa all’edizione odierna de Il Secolo XIX da parte del portiere del Genoa Josep Martinez che ha raccontato il suo approdo in rossoblu: “Venivo da due anni quasi senza giocare, il Lipsia è un grande club ma per un giovane è fondamentale giocare. Qui potevo avere questa chance e così è stato. Ma nulla è stato scontato. Per un calciatore sono più i momenti difficili di quelli in cui tutto fila liscio. Ma serve grande forza mentale. E io penso di averla avuta”.

Poi ha proseguito: “Il Genoa sta cavalcando l’onda giusta? Sì, è una bella onda. La squadra ha un bel potenziale. Avete visto che nessun avversario, Fiorentina a parte, ci ha mai messo sotto? Vogliamo restare in Serie A, sappiamo di essere forti e dobbiamo continuare a dimostrarlo anche sul campo”.

Foto: Instagram Martinez