Erano vere le voci di un possibile ritorno al River Plate? “È vero l’interesse, non so se eravamo così vicino ma c’era interesse da entrambe le parti. Io però dipendo da un club come la Fiorentina che mi voleva qui e non se ne è fatto di nulla. Ora sono qua e sono felice anche se il River è il club della mia vita: la Fiorentina è una grande società e abbiamo grandi obiettivi. La verità è che lo scorso mercato ci ho pensato. Ho 27 anni e giorno dopo giorno non si sa mai, in futuro. Non dipende sempre e solo da te. Mi piacerebbe tornare stando bene fisicamente ed essendo in grado di realizzare i miei sogni. Ora sono qui, sono felice e cercherò di rimanere sul pezzo il più possibile anche se mi manca molto il mondo del River”.

Foto: twitter Fiorentina