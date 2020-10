Martinez Quarta l’originale: “Sarà difficile emulare Passarella, ma ripagherò la fiducia”

Per noi Lucas Martinez Quarta resterà sempre l’originale, nel senso che dal 30 settembre scorso mai è stato in discussione il suo trasferimento alla Fiorentina. Il difensore centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Mi sarebbe piaciuto incontrare tutti di persona, ma purtroppo la situazione è questa. Ci sono delle regole e noi le rispettiamo scrupolosamente. L’altro giorno stavo guardando tutti i gol e le grandi cose che ha fatto Passarella in viola. Sarà difficile ripetere quello che ha fatto lui, ma sono cresciuto in un club vincente che mi ha infuso una mentalità vincente, per questo spero di fare grandi cose con la Fiorentina”.

Il difensore argentino così continua: “Pradè ha detto che sono stato cercato anche lo scorso anno? La situazione non era molto chiara. Forse si è trattato solo di un interesse che non si è concretizzato, ma adesso sono qui e voglio ripagare la fiducia che mi è stata data. Pezzella mi ha parlato della rivalità con la Juventus. Sarà molto bello affrontare una squadra come la Juve, sarà una bella partita e mi auguro di poterla vincere. Il sogno di tutti è marcare grandi giocatori, in Serie A ci sono tanti campioni, non solo Cristiano Ronaldo: parlo di Lukaku, Ibrahimovic, ma anche Zapata.

Infine, Martinez Quarta parla del calcio italiano: “Mancava poco tempo quando c’era la possibilità di venire in viola. L’ultimo weekend è stato folle e atipico, ma per fortuna ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso il mio trasferimento a Firenze. Il calcio italiano? Per me è tutto nuovo, però mi sento pronto. Altrimenti non sarei qui. Vedremo se mi servirà più tempo per adattarmi. Mi sento bene e sono a disposizione del mister. Javier Zanetti? Ci ho parlato una volta, sono grato per le parole che ha speso per me. Il fatto che abbia detto quelle cose su di me, mi riempie di orgoglio. La difesa a tre? Già ci ho giocato nelle prime partite. Non ho mai giocato al centro, solo ai lati, ma non ci sarebbero problemi. Qui ci sono grandi giocatori per migliorare. Più simile a Gonzalo Rodriguez, Pezzella o Passarella? Io sono Lucas Martinez Quarta e voglio scrivere la mia storia”.

