Martinez Quarta: “L’anno scorso ero vicino al trasferimento. La difesa a 3 è stato un grande cambiamento per noi”

Intervenuto in conferenza stampa pre Puskas Akademia–Fiorentina al fianco del tecnico Raffaele Palladino, il difensore viola Martinez Quarta ha parlato del cambiamento tattico apportato dal nuovo allenatore nella fase difensiva e dell’approccio alla gara nell’importante sfida di domani. L’argentino ha aperto poi un’importante parentesi sulla possibilità, nella scorsa stagione, di lasciare la Fiorentina.

Il passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3: “E’ stato un cambiamento grande per noi. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e ne sono arrivati altri. Ci dobbiamo ancora conoscere ma penso che piano piano faremo quello che ci chiede il mister. Ci vorrà tempo, ma speriamo non tanto perché noi siamo i primi che vogliamo vincere. A mercato chiuso penso si vedrà un’altra Fiorentina”.

L’approccio nella sfida di domani: “L’approccio. L’atteggiamento con cui siamo scesi in campo all’andata non è stato giusto. La prima cosa è scendere in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di vincere non solo la partita ma anche i duelli e le seconde palle ognuno nel suo ruolo. Non sarà una partita facile, può succedere di tutto. Noi ci siamo preparati bene e siamo pronti a tutto”.

La permanenza a Firenze: “L’anno scorso sono stato vicino al trasferimento e alla fine sono rimasto. Ho trovato la continuità che cercavo. Abbiamo sfiorato un’altra coppa ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla. E’ per questo la decisione di rinnovare: la voglia di vincere qualcosa con la Fiorentina che ormai sento come una seconda casa. Siamo legati a questa città, cercherò di dare il massimo e portare in alto la Fiorentina”.

Foto: Instagram Fiorentina