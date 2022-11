Martinez Quarta: “La scorsa stagione tra infortuni e Covid ho giocato poco. Quest’anno sto bene. Voglio dare il mio contributo”

Il difensore argentino, Martinez Quarta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Riga.

Queste le sue parole: “L’anno scorso ho avuto tanti alti e bassi, poi ho avuto il Covid e non sono tornato al meglio. Poi gli altri centrali stavano bene e il mister gli ha dato continuità. Io ho capito che dovevo continuare a lavorare. Adesso con una buona preparazione atletica e anche trovando la continuità giusta, adesso ho un po’ di fiducia e cerco di dare il massimo sempre”.

Sui margini di miglioramento: “In queste ultime partite il mister ci chiede concentrazione ed ho capito che quello è fondamentale, soprattutto per un difensore. Mi sento cresciuto anche nei duelli. Sempre ci sono cose per migliorare ma cerco di imparare ogni giorno e di lavorare per questo. Faccio di tutto per crescere e dare una mano alla squadra”.

Foto: twitter Fiorentina