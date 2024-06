Martinez Quarta: “Fiorentina in crescita, il club ha creduto in me sin dal primo giorno”

Lucas Martinez Quarta ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028, queste le sue parole:

” Aspettavo questo rinnovo da tempo. Avevamo iniziato a parlare quando c’era Joe, ringrazio lui e la sua famiglia che sono stati molto importanti per questo passo. Adesso sono contento di rinnovare col la Fiorentina, sono molto legato alla città. Mi sarebbe piaciuto fare quest’intervista con la coppa, ma purtroppo non è andata cosi. La Fiorentina ha creduto in me sin dal primo giorno, è un club in crescita e voglio far parte di questo processo di crescita. Adesso la sfida è riprendersi dalla botta subita ad Atene”.

Foto: instagram Fiorentina