Martínez: “Non nutro odio verso la Francia, ma alcuni giocatori hanno superato il limite. Deve esserci rispetto tra professionisti”

Emiliano “Dibu” Martínez, intervistato da France Football, è tornato a parlare dei discussi episodi tra Francia e Argentina durante le Olimpiadi di Parigi 2024, riaprendo vecchi dissapori dalle radici ben più remote.

“I francesi hanno festeggiato proprio di fronte a noi, ci hanno preso a calci e ci hanno chiamato arroganti. C’era rabbia tra di loro. I tifosi hanno pagato il loro biglietto, possono fare come vogliono, ma i giocatori hanno superato il limite. Deve esserci rispetto tra professionisti”.

Ha poi commentato l’incidente che ha coinvolto Enzo Fernandez per aver intonato cori poco rispettosi nei confronti dei francesi: “Alcuni parlano di arroganza o di cattivo comportamento. Ciò che la gente dice di me non conta. Quando gli argentini fanno qualcosa, è sempre visto come orribile. Enzo Fernández è un ragazzo adorabile; l’hanno chiamato razzista, ma non lo è affatto”.

“Non nutro odio verso la Francia. I francesi sono persone adorabili. Quando hanno vinto il Mondiale nel 2018, hanno battuto anche l’Argentina, fa parte del calcio. Per noi, sono solo rivali perché sono bravi”.

Foto: X Ballon d’Or