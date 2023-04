Martinez non ha dubbi su Ronaldo: “Nessuno come lui, la sua esperienza è preziosa per il Portogallo”

Intervenuto ai microfoni di Atena 1, il commissario del Portogallo, Roberto Martinez, ha così parlato di Cristiano Ronaldo: “È un giocatore e una persona molto importante nello spogliatoio. Gioca in una posizione chiave, è un attaccante che può fare la differenza, ha un’esperienza unica. Non c’è nessun altro giocatore al mondo che abbia 198 presenze in Nazionale e questo per noi è qualcosa di molto prezioso. Andare all’Al Nassr è stata una decisione calcistica, legata alla sua prestazione. Io prendo decisioni difficili e importanti per la squadra, ma è sempre il campo a parlare. Penso che Cristiano abbia giocato un ruolo molto positivo e importante nelle partite che abbiamo disputato a marzo”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo