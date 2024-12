Martinez, la prima volta tra i pali dell’Inter

Ben tredici milioni più bonus pagati in estate dalla società nerazzurra ma ancora zero minuti in campo per Martinez. Unico giocatore dell’Inter a non essere ancora sceso in campo. Dopo l’investimento importante fatto si credeva che il portiere spagnolo potesse essere qualcosa di più di un semplice secondo portiere e che nella prossima stagione, con Sommer che va verso i 37, potesse prendere l’eredità dello svizzero come primo portiere. Ora finalmente contro l’Udinese Martinez potrà infilarsi i guantoni e scendere in campo per dimostrare che il cartellino pagato sia corretto. Insomma c’è tanto in palio per l’ex Grifone e dimostrare che può essere il titolare di un Inter che vuole vincere in Italia e in Europa.

Foto: Instagram Martinez