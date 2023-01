Martinez: “Il gol annullato ad Acerbi ha pesato tanto. Se si utilizza il VAR, va fatto nel modo giusto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lautaro Martinez, ha così parlato al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Monza: “L’episodio del gol non convalidato ad Acerbi ha pesato tanto, sono dettagli che fanno la differenza e che spostano le partite da una parte o dall’altra. Sono 4-5 anni che si commettono questi errori col VAR: non sono mai stato a favore del VAR, ma è una novità introdotta nel calcio e ci siamo dovuti adeguare. Se si utilizza va fatto nel modo giusto, altrimenti rovina tutto: questo non fa bene al calcio”. Poi ha proseguito: “Le tre squadre davanti a noi vanno forte, sono in un gran momento ma dobbiamo pensare a noi stessi. Se vogliamo vincere qualcosa, dobbiamo abbassare la testa e remare tutti dalla stessa parte”.

Foto: Instagram Lautaro Martinez