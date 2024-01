Martinez: “Ho sbagliato a mettere Brozovic davanti a Bernardo Silva e Messi al Fifa The Best”

Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato ad A Bola, rivelando un curioso errore che ha commesso nel decidere il podio del The Best FIFA Men’s Player: “Perché ho messo Brozovic davanti a Bernardo Silva e Messi? È vero, ho sbagliato. Ora partecipiamo a molte votazioni, tipo il The Best FIFA che è un premio che riguarda tutta la stagione, ma per la prima volta in assoluto la Coppa del Mondo è stata giocata in inverno. La votazione è stata strana perché doveva tener conto di un periodo di soli sei mesi. Per me i premi individuali nel calcio sono difficili da assegnare. Penso che il singolo giocatore rappresenti quello che ha fatto la squadra”.

Foto: Twitter Portogallo