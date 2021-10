Martinez esalta Saelemaekers: “Milan club perfetto per la sua crescita, si è trasformato”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha avuto belle parole per Alexis Saelemaekers al termine di Italia-Belgio 2-1. A suo avviso sarà un pilastro del Belgio anche in Qatar: “Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall’Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del Milan. Alexis è pronto, più è importante l’occasione più risponde presente. E’ andato nel club perfetto, il Milan è in costante crescita e lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga.

E’ cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, si è trasformato rispetto al giocatore visto nell’Anderlecht”.

Foto: Twitter Belgio