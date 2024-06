Martinez (CT Portogallo): “Ronaldo piano A o piano B? Per me è tutto l’alfabeto”

Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, in conferenza stampa ha parlato di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta ieri sera in amichevole con l’Irlanda.

Queste le sue parole: “Il suo impegno come capitano è incredibile.Abbiamo visto due gol di livello mondiale, ma mi è piaciuto molto anche il modo in cui ha lavorato. Per l’Europeo sarà il piano A o piano B? Per me Cristiano è tutto l’alfabeto”.

Foto: twitter Portogallo