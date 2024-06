Martinez (ct Portogallo): “Pepe e Cristiano Ronaldo saranno pronti per giocare Euro2024”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha così parlato in vista dell’imminente inizio di Euro2024: “L’esperienza è molto importante durante un torneo, anche per creare nello spogliatoio il giusto mix con le nuove leve. È importante gestire l’esperienza di giocatori come Pepe o Cristiano. Un giocatore all’esordio negli undici titolari, come João Neves o Francisco Conceição, mostra quello che sta succedendo nello spogliatoio, un ambiente in cui i giovani credono di poter aiutare la squadra. Per mia esperienza, il periodo di recupero tra una partita e l’altra è molto specifico per Pepe, per ora, si tratta di preparare qualcosa a livello individuale, ma l’obiettivo per lui è la partita contro l’Irlanda martedì”.

Foto: Twitter Portogallo