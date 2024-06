Martinez (CT Portogallo): “Favoriti per vincere l’Europeo non ce ne sono. Italia forte, è tra le candidate, come lo siamo noi e altre 5-6 squadre”

Piccolo passaggio sul sogno di vincere gli Europei con il Portogallo e fin dove può arrivare l’Italia di Luciano Spalletti: “Sono l’allenatore del Portogallo, non posso solo sognare. Devo lavorare ogni giorno. La generazione che abbiamo è meravigliosa, molto impegnata per la Nazionale. Il nostro obiettivo è chiaro: realizzare i sogni dei nostri tifosi. La mia esperienza mi dice che non ci sono favoriti. Ci sono candidati, ma i favoriti… Sento che il Portogallo è in quel gruppo, e anche l’Italia – ha garantito Martinez -. Sono squadre molto competitive, crescono nei tornei e si adattano a ogni partita. Tutto dipende da come le squadre migliorano ai Campionati Europei. Sono estremamente orgoglioso di allenare il Portogallo, la passione, la cultura, il significato… Ho imparato molto su ciò che la nazionale dà agli emigranti. Sento una grande responsabilità e sono molto orgoglioso di guidare questa squadra”.

Foto: twitter Portogallo