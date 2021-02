Martinez (CT Belgio): “Lukaku è un killer perfetto. Grazie a Conte ha più maturità”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, si è proiettato ai prossimi europei. I Diavoli Rossi arrivano fra le squadre favorite della competizione, guidati dal gigante Romelu Lukaku, che sta trascinando l’Inter di Conte in testa alla classifica.

Ecco le parole di Martinez: “Da dove parte? Dalla sua più grande qualità: il killer istinct. Segna come pochi, ha un feeling naturale con la porta. Crea e segna, crea e segna, crea e segna… In carriera è stato protagonista di trasferimenti importanti e costosi, soprattutto in Premier League e poi dal Manchester United all’Inter. È arrivato a Milano nel momento perfetto: è diventato un calciatore completo, ovviamente anche grazie a Conte. Oggi, alla sua età, non esiste un attaccante forte quanto lui”.

Lukaku più maturo: “Non credo che oggi sia così diverso. Certamente ha più maturità, è in un momento in cui si è adattato perfettamente a una nuova realtà con la quale c’è una determinata connessione. In passato Romelu ha sempre avuto il potenziale per poter fare ciò che sta dimostrando a Milano: per me non è una notizia. Il suo desiderio è quello di vincere e lasciare il segno in tutte le partite che gioca. Per esempio, per la prima volta nella storia un giocatore segna in cinque derby consecutivi: è successo a Lukaku, non può essere una coincidenza. Tutto questo accade non necessariamente per le sue qualità, ma anche per il tipo di mentalità che ha raggiunto”.

Foto: Twitter Inter