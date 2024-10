Martinez (CT Belgio): “Giocare due trasferte di fila non sarà facile. Polonia squadra tecnica e molto fisica”

Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa del match contro la Polonia: “Mi aspetto un ambiente molto positivo. Ricordiamo l’atmosfera che abbiamo avuto nelle ultime partite e questo aiuta molto. La nostra squadra davanti ai nostri tifosi ha una maggiore capacità di vincere le partite che senza i nostri tifosi. L’atmosfera dello stadio ed è una sfida di cui abbiamo bisogno. Giocare due trasferte consecutive è importante, vogliamo continuare con i buoni risultati ottenuti nelle trasferte ufficiali e poi giocare contro una squadra come la Polonia, che rischia, attacca e difende con tanti giocatori. È una sfida tattica importante e in cui difensivamente dobbiamo fermare i punti forti. È una squadra che sfrutta tanto i calci piazzati, ma anche la qualità dei singoli. E’ chiaramente una squadra molto forte”.

Su Florentino, giovane talento, conteso con l’Angola: “L’Angola vuole Florentino? E’ importante dire che Florentino è un giocatore che seguiamo da tempo ed è nella nostra pre-lista. Fa parte dei progetti per il futuro e anche per il presente. Sta crescendo molto, è iniziato molto bene la stagione, ma rappresentare la Nazionale, indossare la nostra maglia è una sensazione, il giocatore deve avere voglia di farlo. Non è un obbligo. È importante che Florentino sappia che lo seguiamo, che crediamo davvero nel suo talento, ma bisogna rispettare quello che pensano i giocatori riguardo al loro futuro in Nazionale”.

Foto: twitter Portogallo