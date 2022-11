Martinez (ct Belgio): “Brutto risultato, ma dobbiamo restare uniti. Saremo pronti per la Croazia”

Intervenuto ai microfoni di RTFB, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha così commentato la sconfitta contro il Marocco nella seconda giornata del gruppo F: “E’ un brutto risultato, il primo gol del Marocco su palla inattiva ha condizionato il resto della partita. Sono sei anni che difendiamo quelle situazioni standard allo stesso modo. Devo guardare di nuovo il video, ma non c’era niente che non andasse nell’organizzazione. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Poi, dopo il gol preso, la gara è cambiata radicalmente e non siamo stati abbastanza bravi con la palla per far male al Marocco. Non siamo entrati mai in area per poterla pareggiare. Ora dobbiamo essere uniti. Conosco bene questo gruppo, ci faremo trovare pronti per la gara contro la Croazia”.

Foto: Twitter Belgio