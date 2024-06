Martinez: “Con la Turchia non sarà facile. Guler ha un talento incredibile, Calhanoglu ha una grande esperienza”

Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato in vista della gara contro la Turchia, che può decidere il primo posto nel girone.

Queste le sue parole: “Non ci sono partite facili, ma sarà diversa. Non credo che la Repubblica Ceca abbia cercato di giocare come sa fare, ma questo succede. Quello che abbiamo visto è che le squadre sono molto competitive, c’è un livello di verticalità e tutte vogliono competere e avere soluzioni per 90 minuti”.

Sulla Turchia: “La Turchia ha molto talento, ma anche una buona struttura difensiva, frutto del lavoro di un allenatore italiano. Sono molto equilibrati. Ogni partita è diversa. La Repubblica Ceca un tiro in porta e ha segnato un gol, il che è difficile. Ma abbiamo reagito molto bene e ora siamo pronti per un’altra partita, che pensiamo sarà molto diversa. Non sono d’accordo sul fatto che sarà più facile, non ci sono partite facili in un Europeo”.

Sui singoli: “La Turchia è un mix incredibile di giovani talenti. Abbiamo visto cosa fanno giocatori come Arda Güler. Hanno l’esperienza di giocatori come Çalhanoglu. Penso che questo mix porti molta qualità sul pallone, e l’allenatore ha anche dato loro una struttura difensiva molto buona e forte”.

Foto: twitter Portogallo