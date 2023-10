Martinez coccola Ronaldo: “Gioca e segna tanto. E’ sempre un riferimento”

Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, si coccola Cristiano Ronaldo, decisivo con una doppietta anche ieri nella sfida alla Slovacchia, che ha dato il pass ai lusitani a Euro 2024.

Qyeste le sue parole: “Cristiano sta bene, gioca tanti minuti e segna tanti gol con il suo club. In Nazionale ha tantissima esperienza, rappresenta uno stimolo e un riferimento per i giovani. Stiamo facendo tutti il massimo. Non è uno sport individuale, è una partita di tutti e l’impegno non sta mancando”.

Foto: Instagram personale