Martinelli sul rinnovo: “Punto importante della mia carriera. La Fiorentina punta tanto sui giovani”

Il portiere classe 2006 della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha parlato delle emozioni suscitate dall’appena avvenuto rinnovo con il club. Qui di seguito le sue parole rilasciate sui canali ufficiali.

“È un punto molto importante della mia carriera e poter stare altri 5 anni a casa per me significa tanto. Sono qui da 11 anni e spero di poterci rimanere ancora per tanti altri. In primis ringrazio lo staff, poi la società Fiorentina, ma anche famiglia e gli amici più cari che mi seguono dappertutto. Puntano tanto su di noi e si vede anche dall’aver costruito questa immensa realtà. Ci buttano dentro sempre di più, anche negli allenamenti, perché credono tanto in noi. Mi sto allenando con tre grandi portieri, ogni giorno cerco di prendere qualcosa da loro, come si comportano in campo e come approcciano le partite. Cerco di crescere e andare sempre forte, spero di arrivare a certi traguardi che mi sono posto. Firenze è la mia casa, conosco ogni particolare, la curva, la gente, e questo per me vale veramente tanto”.

Foto: Instagram Fiorentina