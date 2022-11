Martinelli, promessa d’amore all’Arsenal: “Questo è il mio club. Per il rinnovo serve solo una penna”

Gabriel Martinelli non ha alcuna intenzione di lasciare l’Arsenal ed è pronto a legarsi ai Gunners con un contratto a lungo termine. Durante l’intervista concessa ad As, l’attaccante brasiliano classe 2001, ha così parlato del suo futuro: “Sono molto contento dell’Arsenal. l’ho detto molte volte. Questo è il mio club. Amo essere qui, amo la città, il club, tutto ciò che riguarda l’Arsenal. Voglio restare. Sono molto felice, per il rinnovo c’è solo bisogno di una penna”.

Foto: Instagram Arsenal