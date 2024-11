Martinelli: “De Gea mi chiede consigli sui rigori durante le partite. David è incredibile”

Tommaso Martinelli ha rinnovato nelle scorse ore il contratto che lo lega alla Fiorentina, vincolandosi con la società in cui è cresciuto nel settore giovanile, fino all’esordio in prima squadra da professionista, fino al 30 giugno del 2029. Intervistato dai canali ufficiali della società gigliata, il portiere classe 2006 ha raccontato anche dello speciale rapporto che lo lega a David de Gea: “Mi chiamano ‘pararigori’ e mi chiedono tanti consigli prima delle partite. Che un campione come David mi venga a chiedere pareri sui tiratori è bellissimo. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. David è veramente una persona ottima: la gente lo vede in campo, ma è top soprattutto quello che fa fuori”

Foto: Instagram Fiorentina