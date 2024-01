MARTIN VITIK, MUSCOLI E VIZIO DEL GOL

Il Napoli potrebbe essere una delle società più attive nel corso del calciomercato invernale. Tra le priorità del club di Aurelio De Laurentiis c’è quella di prendere un difensore centrale che possa andare ad allungare un reparto toccato dai tanti infortuni, oltre a recuperare le posizione perse e “recuperare il tempo perduto“. Tra i vari profili esaminati dal Napoli, c’è sicuramente quello di Martin Vitik, difensore centrale considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio ceco. Nato nel 2003 a Praga, Vitik ha sviluppato il suo talento calcistico nella squadra giovanile dello Sparta Praga, dove è entrato in pianta stabile nel 2017, quando aveva appena quattordici anni. La sua ascesa verso la prima squadra è stata sorprendentemente veloce. Già nel 2020 ha fatto il suo esordio tra i professionisti durante una partita di Europa League contro i francesi del Lille, persa con il risultato di 4-1. Destro naturale, con un’imponente altezza di oltre un metro e novanta, ha già dimostrato notevoli doti di leadership sul campo. L’eccellente senso della posizione e forza in marcatura lo rendono già oggi una colonna portante dello Sparta Praga, ma non bisogna dimenticare la qualità che dimostra con i piedi, avendo la visione adatta per fare ripartire l’azione. Ha segnato sette gol nelle 94 partite sin qui giocate, qualità che aveva già dimostrato nel settore giovanile, diventando un fattore soprattutto sulle palle inattive, viste la sua imponente mole fisica. A detta di molti osservatori, grazie alle sue qualità fisiche, il giocatore sembra pronto per affrontare una competizione in un campionato di livello superiore. Tuttavia, il costo del suo trasferimento potrebbe aumentare settimana dopo settimana a causa dell’ampio numero di club interessati che potrebbero innalzare la sua quotazione. In merito al suo ruolo allo Sparta Praga, è stato schierato sia come difensore centrale in una linea a quattro, sia come braccetto di destra in una difesa a tre. Il suo contratto aveva originariamente scadenza nel 2024, ma nel gennaio del 2023 ha deciso con la società di prolungare fino al 2026. Questo perché, nella stagione precedente, è stato un elemento fondamentale della squadra che ha trionfato nella Fortuna Liga, massimo campionato della Repubblica Ceca. Le sue pregevoli prestazioni gli hanno garantito la prima convocazione nella Nazionale maggiore della Repubblica Ceca, con la quale ha esordito nel novembre del 2023 da titolare in una partita di qualificazione agli Europei vinta 3-0 contro la Moldavia, ma anche l’attenzione da parte di alcuni dei club più importanti d’Europa. Il Napoli valuta esperienza, età e caratteristiche del nuovo possibile centrale e ha inserito il ragazzo nella lista dei preferiti.

Foto: Instagram personale Martin Vitik