Martial-United: a giugno probabile l’addio dopo nove anni

Le strade di Anthony Martial e del Manchester United potrebbero dividersi dopo nove stagioni. Lo riporta ‘The Atletic’, con il calciatore francese che dovrebbe salutare a fine stagione i Red Devils. Il suo contratto è in scadenza, ma il club inglese non proporrà, salvo sorprese, il rinnovo di contratto, lasciando Martial libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il francese era arrivato nel 2015 ad Old Trafford per 42 milioni di euro, diventando così il giovane più costoso di tutti i tempi. Nell’ultimo rinnovo del 2019, è presente una clausola che consentiva allo United di prolungare il contratto per un’ulteriore stagione se il club lo avesse voluto, ma tale opzione non dovrebbe essere esercitata.+

Foto: Martial Manchester United Foto: Metro