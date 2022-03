Martial: “Ho chiesto di lasciare lo United quando è arrivato Rangnick. Non ero più felice”

Anthony Martial ha lasciato a gennaio il Manchester United per trasferirsi al Siviglia. L’attaccante francese è stato intervistato dal Guardian, ripercorrendo la sua avventura in Inghilterra: “Al Manchester United non ero più felice. Non solo perché fino ad allora avevo giocato solamente l’11% dei minuti disponibili in stagione. Avevo bisogno di una nuova atmosfera, e Siviglia mi ha restituito la felicità. Quando è arrivato Rangnick, ho deciso di andarmene. Gli dissi subito quali fossero le mie intenzioni, lui mi rispose che avrei giocato. Ma non ho cambiato decisione, avevo bisogno di una nuova atmosfera. Avevo tante opzioni, ma parlando con Lopetegui e Monchi ho capito subito che Siviglia sarebbe stata la scelta giusta. Qui ho ritrovato la voglia di giocare a calcio. La città è bellissima e la squadra è forte, per me è perfetto”.

FOTO: Twitter Siviglia