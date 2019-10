Marsiglia, Villas-Boas rivela: “Questa è probabilmente la mia ultima esperienza in panchina”

André Villas-Boas, allenatore portoghese ex Tottenham, Chelsea e Zenit attualmente alla guida dell’Olympique Marsiglia, ha annunciato che, molto probabilmente, questa in Francia sarà la sua ultima esperienza in panchina. A seguire le sue dichiarazioni ai microfoni di France Football: “Il Marsiglia è probabilmente il mio ultimo club da allenatore, la mia ultima esperienza in panchina. Domenica prossima festeggerò i miei 10 anni di carriera in panchina e ho sempre detto che avrei allenato 15 anni al massimo”.

Foto: Daily Star