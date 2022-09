Marsiglia, Tudor: “Non ci siamo allenati a Londra, Conte ci avrebbe spiati”

Igor Tudor farà il suo esordio in Champions League come allenatore con il Marsiglia contro il Tottenham dell’amico Antonio Conte. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha spiegato il motivo di non allenarsi a Londra: “Non abbiamo molto tempo per prepararci alla partita. Se lo avessimo fatto a Londra, Antonio avrebbe visto tutto, perché lo fa sempre. Ci sarebbero state le telecamere, quindi meglio preparare la partita a Marsiglia questa mattina”

Foto: Twitter Marsiglia