Marsiglia, stagione finita per Ounahi

L’avventura di Azzedine Ounahi al Marsiglia non è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista, prelevato a gennaio dall’Angers dopo l’ottimo Mondiale disputato in Qatar con il suo Marocco, è un’alternativa per il tecnico Igor Tudor. Appena 183′ giocati con la nuova squadra in nove presenze, il gol all’esordio aveva fatto presagire un cammino diverso ma così non è stato. Il ventiduenne, classe 2000, adesso dovrà stare ai box in seguito all’infortunio rimediato con la sua Nazionale nell’amichevole contro il Brasile. Secondo RMC Sport, Ounahi si è fratturato un dito del piede e dovrà sottoporsi a un intervento che gli farà finire anzitempo la stagione. Circa due mesi serviranno per recuperare il calciatore.

Foto: Instagram Marsiglia