Marsiglia, Sampaoli spiega l’addio: “Volevo subito i rinforzi, ma il club mi ha detto di attendere”

Intervenuto ai microfoni di SporTV, Jorge Sampaoli è tornato a parlare del suo addio all’Olympique Marsiglia:”Sono arrivato a Marsiglia quando i tifosi avevano appiccato il fuoco al centro di allenamento. La squadra era messa male ma ci siamo qualificati per la Champions giocando in un certo modo; così, per la fase successiva serviva di più ma il presidente ha detto che non poteva “correre” e che avrei dovuto attendere i rinforzi. Non mi andava bene: avevo bisogno di avere nuovi giocatori il prima possibile per costruire la squadra. Non c’erano le condizioni necessarie per restare“.

Foto: Twitter Marsiglia