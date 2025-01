Marsiglia, Rulli non ci sta: “Questi errori sempre contro di noi”

Non si fermano le lamentele del Marsiglia in merito agli episodi delle ultime settimane. Nell’ultima partita, pareggiata per 1-1 contro lo Strasburgo, i giocatori hanno messo in evidenza un rigore non concesso dal direttore di gara Jonathan Rowe nel secondo tempo. Una scelta quella dell’arbitro che ha influenzato, almeno in parte, l’andamento e il risultato finale del match. Ma non è la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo e a parlarne è stato proprio il portiere Geronimo Rulli: “Ci sono cose sulle quali non serve più tornare. Poi durante la settimana l’arbitro ha detto di scusarlo e che era stato un suo errore. Come la settimana scorsa con il rigore contro il Rennes, come il rigore contro il Lione, ma la verità è che questi errori sono sempre contro di noi. Ma va bene, è sempre così con l’OM. Non voglio trovare scuse”. A dire la sua, inoltre, è stato anche il tecnico De Zerbi: “I torti arbitrali? Da quando sono in Francia ho visto cose che non sempre capisco e non riguardano solo l’OM. Forse perché sono italiano. Sono venuto all’OM perché è il più grande club francese. Rispetto tutti, ma anche i media dovrebbero prendere posizione”.

FOTO: Instagram Rulli