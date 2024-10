Marsiglia-PSG, per i padroni di casa è record storico di spettatori

Questa sera andrà in scena Marsiglia-PSG, gara che potrebbe rimettere in netta discussione la lotta al primato della classifica di Ligue 1. Nel caso la squadra di De Zerbi dovesse vincere, raggiungerebbe la vetta della classifica proprio insieme ai parigini, a quota 20 punti. Che si tratti di un match attesissimo lo dimostra ancora una volta il pubblico marsigliese, che in questa occasione potrebbe far registrare il 50° tutto esaurito nello spazio di due stagioni e mezza. Un risultato che a Marsiglia (prima di questi due anni e mezzo) era stato raggiunto addirittura in 16 anni, segno dunque di una passione crescente, trascinata probabilmente anche dagli investimenti e dalla nuova guida tecnica di questa stagione. Ma i meriti del grande successo marsigliese in termini di spettatori sono da affidare anche a Grégory Lamela, direttore del dipartimento Business e Marketing del club. Comunque vada, Marsiglia-PSG sarà comunque un successo, sia dal punto di vista della qualità del calcio giocato che dell’atmosfera. E non vediamo l’ora di vederlo.

Foto: Instagram Marsiglia