Marsiglia, poste le condizioni per la partenza di Bamo Meité

Arrivato nell’estate del 2023 al Marsiglia dal Lorient nell’ambito di uno scambio con Isaak Touré, Bamo Meité è riuscito fin da subito ad integrarsi: ben 27 presenze per il classe 2001. La stagione non è terminata però in modo positivo, dato che l’ivoriano è stato colpito da complicanze di natura fisica. Dopo l’arrivo di De Zerbi, Meité ha perso centralità nelle gerarchie della squadra: 3 presenze e solo 21 minuti in campo per il difensore, che non si aspettava di certo una stagione di questo tipo. Secondo Foot Mercato, si prospetta per lui una partenza a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, meno probabile il solo prestito secco, opzione non graditissima a Benatia.

Foto: Instagram Bamo Meité