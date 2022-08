Marsiglia, Longoria difende Tudor: “Non è cambiato niente. Siamo certi della strada intrapresa”

Giorni fa la notizia di un possibile caso all’interno dello spogliatoio del Marsiglia a causa dei metodi troppo duri di Tudor. Oggi, il presidente dell’OM Pablo Longoria, ha voluto chiarire ciò che sta accadendo all’interno del club francese, prendendo le difese del tecnico ex Verona. Di seguito le parole riportate da L’Equipe: “Dopo un cambiamento drastico serve tempo per adattarsi. Non puoi chiedere in una notte a chi fa i 100 metri di correre i 1500. L’evoluzione naturale tende all’intensità e i dati fisici sono molto importanti. Si vince con quelli, volevamo andare in una certa direzione. Abbiamo preso una strada e ci stiamo adattando, non giudicheremo davvero il Marsiglia di Tudor fino a settembre. Sarebbe ingenuo pensare di avere tutto subito, ma abbiamo una base costituita da giocatori bravi, siamo reduci da un secondo posto. Siamo certi della strada che abbiamo intrapreso. Vogliamo diventare un club europeo con standard molto elevati. Certe conversazioni private, scambi negli spogliatoi, dovrebbero rimanere all’interno. E vorremmo ricordarvi quanto detto al momento della presentazione di Tudor: non è cambiato niente. Abbiamo parlato di pretese, lavoro e disciplina sin dal primo giorno: ciascuno di noi va nella stessa direzione. Tutti”.

Foto: Twitter Marsiglia