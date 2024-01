Marsiglia, inserimento a sorpresa per Lucien Agoumé

Inserimento a sorpresa del Marsiglia per Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 legato all’Inter da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Secondo quanto appreso da L’Equipe, il club francese allenato da Gennaro Gattuso si è inserito nella trattativa tra i nerazzurri e il Siviglia, e in queste ore ha avviato una trattativa per provare ad arrivare al giovane centrocampista.

Foto: Agoumé Twitter Inter