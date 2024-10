Marsiglia, il vice di De Zerbi vicino a lasciare il club

L’allenatore di riserva dell’OM, Jean-Pierre Papin, si starebbe interrogando sul suo futuro. Secondo La Provence, il vice di De Zerbi non sarebbe totalmente allineato con la dirigenza marsigliese, soprattutto per quanto riguarda il minutaggio e l’utilizzo di alcuni giovani talenti del club. Secondo il quotidiano francese, l’allenatore delle giovanili attua una certa resistenza nel mettere a disposizione i giovani per la prima squadra, e questa dinamica avrebbe infastidito Papin, che nelle prossime ore potrebbe decidere sul proprio futuro. La Provence specifica che i malumori del tecnico non sono per nulla legati ai suoi rapporti con lo staff o con lo stesso De Zerbi, figura di cui nutre grande stima.

Foto: Instagram Papin