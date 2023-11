Marsiglia, il reparto offensivo non incide: per gennaio piace l’ex Napoli Lozano

Tra un mese e mezzo si aprirà la finestra di trasferimento invernale, e per il Marsiglia potrebbe essere l’occasione per potenziare il reparto offensivo, protagonista fino ad ora di una prima parte di stagione non entusiasmante. Giocatori come Joaquin Correa, Iliman Ndiaye e Pierre-Emerick Aubameyang hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, e quindi è molto probabile che il club di Pablo Longoria si dedicherà al miglioramento di quel reparto. In Messico, El Futbolero riporta che il sodalizio francese sarebbe interessato al messicano Hirving Lozano. L’ala 28enne è tornata al PSV quest’estate dopo 4 stagioni con il Napoli e ha avuto un buon impatto al suo ritorno, segnando 5 gol e fornendo 2 assist in 8 presenze in Eredivisie. È probabile che i francesi siano in grado di offrirgli un contratto più ricco rispetto al club olandese.

Foto: twitter psv