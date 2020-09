Marsiglia, il comunicato sul caso Neymar: “Alvaro Gonzalez non è razzista”

Arriva anche il comunicato ufficiale del Marsiglia sulla vicenda Neymar-Gonzalez. Il club, attraverso il proprio sito, prende posizione e si schiera con il proprio calciatore. Questa la nota:

“Il Marsiglia si congratula per la vittoria ottenuta ieri contro il Paris Saint-Germain. Questa vittoria, ottenuta in modo equo, si è giocata sul campo grazie all’impegno costante dei nostri giocatori, che hanno saputo applicare perfettamente una strategia definita in precedenza. Alvaro Gonzalez non è razzista, ce lo ha dimostrato con il suo comportamento quotidiano da quando è entrato nel club, come hanno già testimoniato i suoi compagni di squadra. Il Club resta a disposizione della commissione disciplinare per collaborare pienamente all’indagine su tutti gli eventi che hanno segnato questo incontro e le 24 ore che li hanno preceduti. Questa controversia è grave e ha già gravi conseguenze. Il club condanna così la diffusione dei numeri telefonici privati ​​di Alvaro Gonzalez e dei suoi parenti questa sera sui media e sui social network brasiliani, dando luogo a continue vessazioni, costituite in particolare da minacce di morte. Il Marsiglia è il simbolo stesso dell’antirazzismo nello sport professionistico francese, data la sua storia e quella della città di Marsiglia, la diversità delle sue tribune e la lotta implacabile che conduce, sempre per sradicare questo flagello. I suoi giocatori lo dimostrano nel loro impegno quotidiano dentro e fuori dal campo”.