Marsiglia, Gattuso: “Il Brighton è una delle squadre migliori d’Europa, De Zerbi è un grande allenatore”

Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brighton di Europa League. Ecco le sue parole:

“Giocheremo contro una delle tre migliori squadre d’Europa per possesso palla. Una squadra che può cambiare dieci giocatori e che mantiene la stessa mentalità e la stessa filosofia di gioco. De Zerbi lo conosco bene da tanto tempo, è un grande tecnico. Non ci sono segreti. Non abbiamo la bacchetta magica, non dobbiamo abbassare la nostra intensità e dobbiamo mantenere la concentrazione. Vedo che i giocatori hanno voglia, lo stato d’animo è positivo. Avremo più tempo durante la sosta per lavorare, sperando che non ci siano troppi giocatori convocati in Nazionale”.

Foto: Instagram Gattuso