Marsiglia, esordio sottotono per Adrien Rabiot

In conferenza stampa, Roberto De Zerbi aveva anticipato che sarebbe stata una partita difficile, e così è stato. Il Marsiglia esce sconfitto per la prima volta in stagione sul campo dello Strasburgo col risultato di 1 a 0, perdendo così il primo posto in classifica, ora occupato dal PSG. Ma un’altra notizia interessante derivante dalla trasferta marsigliese, è l’esordio di Adrien Rabiot, avvenuto al ’62. “Avrebbe dovuto giocare meno di trenta minuti, ma l’infortunio di Koné, che ha preso un colpo, ha accelerato i tempi” ha spiegato il tecnico italiano, incalzato su una prestazione dell’ex Juve evidentemente non all’altezza. Il francese, chiaramente ancora in ritardo di condizione, ha commesso un fallo da ammonizione al minuto 75 su Ismaël Doukouré, e in varie occasioni si è mostrato in difficoltà sui duelli e in ritardo nei contropiedi avversari. Tutti aspetti che andranno sicuramente a sparire con un progressivo miglioramento della condizione atletica, segnata da mesi lontano dai campi d’allenamento. Concetto espresso anche dallo stesso De Zerbi, comunque in qualche modo soddisfatto dai minuti in campo del centrocampista: “È un giocatore importante, ha fatto un buon ingresso in gioco, ma non è ancora al 100%, non è ancora pronto per iniziare una partita “.

Foto: Instagram Rabiot