Marsiglia, esclusi dai convocati Payet e Tavares per scarso impegno

L’allenatore del Marsiglia in vista del delicato match di stasera contro il Lille ha escluso dall’elenco dei convocati Nuno Tavares e Dimitri Payet. Secondo RMC Sport la colpa dell’esclusione è legata al loro scarso impegno nelle ultime settimane, per il primo c’è un video che ha fatto il giro del mondo in cui si vede il terzino scaldarsi in maniera “molto blanda” durante la sfida contro l’Angers.

Foto: Payet Twitter OM