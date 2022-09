Come era prevedibile, ci sono state tensioni tra i tifosi in vista di Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte di questa sera. Oltre a scontri avvenuti tra le due fazioni ultrà nel pre-partita, si segnalano anche saluti nazisti provenienti dal settore ospite del Velodrome, in cui si trovano i sostenitori della squadra tedesca.

Foto: Twitter Marsiglia