Marsiglia, De Zerbi interrogato sul numero 9: “Chi tra Wahi e Maupay? Sono due giocatori diversi”

Dopo l’infortunio del camerunense Faris Moumbagna, De Zerbi è chiamato ad una scelta importante per decretare chi prenderà il suo posto nel ruolo di prima punta. La scelta è tra Elye Wahi e Neal Maupay, giocatori dalle caratteristiche differenti, ma con in comune i gol segnati in stagione: due a testa. Interpellato su questa competizione, il tecnico del Marsiglia ha fatto il punto in conferenza.

“Non c’è competizione tra Maupay e Wahi. Sono due giocatori diversi con esperienze diverse. Maupay viene da un’ottima partita a Nantes. (…) La gerarchia rimane la stessa tra Wahi e Maupay. Di partita in partita devo osservare chi è più in forma. Sono ancora innamorato di Wahi come giocatore e delle sue qualità. Entrambi i giocatori hanno esperienze diverse. Il 9 non deve saper segnare, deve saper pressare e questa non è una cosa che sappiamo fare molto bene “.

