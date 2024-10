Marsiglia come Barcellona e Bayern. Ecco il dato

Il 5 a 0 rifilato al Montpellier riconferma, nel caso ve ne fosse ancora bisogno, che quest’anno il Marsiglia fa sul serio. Terzo posto in classifica per la squadra di De Zerbi, che dista sole 3 lunghezze da PSG e Monaco, tutte e tre coinvolte in una lotta senza quartiere per il titolo di Francia. Il club marsigliese vanta un dato sensazionale, che lo pone insieme a squadre di altissimo rango del panorama europeo: con 16 gol segnati in sole 5 trasferte in campionato( una media di più di 3 gol a partita), l’Olympique Marsiglia è il terzo miglior attacco in trasferta d’Europa. Solo Barcellona (18) e Bayern Monaco (17) hanno fatto meglio.

Foto: Instagram Marsiglia