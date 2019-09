Marsiglia, calvario Thauvin: dovrà operarsi alla caviglia infortunata ad aprile

Florian Thauvin si è infortunato a fine aprile alla caviglia e da allora non ha mai recuperato del tutto. Il talentuoso esterno francese è tornato a giocare qualche partita già nello scorso campionato, poi in questo inizio di stagione ha trovato solamente 10′ in tre giornate. Il motivo sta nel dolore che il calciatore continua a sentire alla caviglia infortunata, che lo spinge ora a ricorrere all’intervento chirurgico. A comunicarlo è l’Olympique Marsiglia, che specifica anche il prolungarsi dei tempi di recupero: “Florian Thauvin ha subito un infortunio accidentale alla caviglia in una partita circa 4 mesi e mezzo fa. Questo tipo di lesione, piccola, molto localizzata, di solito consente la completa ripresa dopo le cure e il riposo adeguato. I suoi attuali progressi gli hanno permesso di tornare in gruppo, ma il giocatore continua a provare dolore. Per poter tornare al 100% delle sue possibilità, Florian e l’Olympique de Marseille hanno deciso di ricorrere a un piccolo intervento in artroscopia nei prossimi giorni. La sua durata di indisponibilità dovrebbe prolungarsi fino alla pausa invernale“.

Foto: L’Equipe