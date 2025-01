Marsiglia, Brassier apre alla partenza: Rennes in pole

Protagonista della qualificazione del Brest alla Champions League nella stagione 2023-2024, Lilian Brassier la scorsa estate è stato un profilo molto ambito dai club europei. A spuntarla sulla concorrenza è stato il Marsiglia, che ha riconosciuto nel difensore francese un investimento importante per la retroguardia di De Zerbi. Ma le cose durante la stagione non sono andate come previsto. Artefice di un inizio di stagione convincente, che lo ha posto tra i titolari nelle preferenze del tecnico, le prestazioni del classe ’99 hanno attraversato poi un picco negativo repentino, rendendo il giocatore praticamente irriconoscibile rispetto all’avvio di campionato. Di fronte alle difficoltà e ad una situazione che sembra insolubile, il principale interessato, pur essendo molto apprezzato dai compagni e dallo staff olimpico, è ormai pronto a partire. Secondo Foot Mercato su di lui vi sarebbe l’interesse del Rennes, ma la situazione non è così semplice. Brassier è infatti ancora un giocatore del Brest, nonostante la formula concordata tra le parte sia l’obbligo di riscatto. Adesso le controparti coinvolte nell’operazione dovranno trovare il giusto compromesso per portare a termine la cessione.

Foto: Instagram Brassier