Marsiglia-Bordeaux, Adli va in panchina: il Milan lo aspetta

Arrivano nuove indicazioni dalla Francia sul futuro del centrocampista di proprietà del Bordeaux Yacine Adli. Il giocatore, infatti, non è tra i titolari del match valido per la seconda giornata di Ligue 1 contro il Marsiglia. Il Milan, come vi abbiamo raccontato, è fortemente interessato al classe 2000. Questa panchina è sicuramente un’indicazione di come i francesi vogliano preservare il ragazzo da eventuali infortuni che possano compromettere il suo approdo in rossonero.

Foto: Twitter Bordeaux